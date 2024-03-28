5 Potret Cantik Noa Leatomu, Pemain Naturalisasi Timnas Putri dari Belanda

TIMNAS Putri Indonesia kedatangan pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Noa Leatomu yang siap akan membela tim Garuda Pertiwi di setiap pertandingan sepak bola.

Noa sendiri berasal dari Belanda, namun ia memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Permain berposisi winger ini sudah berlain di sejumlah klub sepak bola dan kali ini dia bermain untuk tim asal Belanda, Fortuna Sittard.

Sosok Noa Leatomu pun langsung jadi sorotan. Banyak netizen yang penasaran dengan parasnya yang cantik. Berikut potret cantik Noa Leatomu seperti dilansir dari Instagram @nx.ltm.

Foto sefie

Selain jago bermain bola, Noa juga memiliki paras yang cantik. Seperti di foto ini dia terlihat foto selfie sambil menunjukkan senyum manisnya. Noa memakai leather jacket dipadukan dengan shoulder bag dan kacamata yang disematkan di kepalanya.

Gaya office look

Gaya office look ala Noa Leatomu, dia memakai crop top putih dipadukan dengan satu set blazer crop dan mini skirt. Dia menambahkan high boots hitam dan shoulder bag warna senada. Sementara itu, tampilan rambutnya dibiarkan tergerai dan disematkan kacamata di kepalanya.

Foto OOTD

Noa juga dikenal memiliki gaya yang stylish. Seperti di foto ini dia menunjukkan gaya outfit semi casualnya. Noa memakai baju lengan panjang warna hitam dipadukan debgan palazzo warna hijau army, loafer, dan shoulder bag. Dia juga menambahkan scarf motif di lehernya. Kece abis!