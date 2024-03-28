Lasmi Bersyukur Ada KUR BRI yang Bantu Usaha Jamu Gendongnya Naik Kelas

PENJUAL Jamu Gedong Lasmi mengaku bersyukur telah mendapatkan bantuan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia. Dengan pinjaman tersebut, wanita yang berprofesi sebagai penjual jamu gedong sejak berusia 16 tahun itu mampu mengembangkan bisnisnya.

Meski demikian, Lasmi mengatakan awalnya ia tidak berani untuk meminjam uang di bank. Namun dengan kemampuan dan tekad yang kuat untuk menjadi maju, wanita kelahiran 1970 itu memutuskan untuk mengambil pinjaman KUR BRI.

"Awalnya mau pinjam di BRI takut, namun karena ingin maju dan mengikuti sejumlah pelatihan, saya pun meminjam Rp50 juta. Setelah ada KUR, saya memiliki kesempatan meminjam hingga Rp150 juta. Sampai saat ini, saya dipercaya boleh meminjam KUR BRI hingga Rp200 juta," kata Lasmi saat ditemui Okezone.

Dari pinjaman tersebut, lanjut Lasmi, dirinya menggunakannya sebagai modal mengembangkan usaha. Baik itu sebagai dana talangan, maupun dana operasional.

"Namun saya biasanya memiliki cadangan uang yang bisa digunakan sewaktu-waktu, jadi bisa dibilang saya pinjam KUR BRI itu aman karena ada dana simpanan," tuturnya.

Kerja keras Lasmi membuahkan hasil, jamu gedong yang dibuatnya dipercaya sejumlah instasi untuk diberikan kepada karyawannya. Tidak hanya setahun, kerjasama tersebut ada yang sudah mencapai delapan tahun.

"Alhamdulillah mas, ada instansi pemerintah yang bekerjasama dengan kita selama delapan tahun. Jadi semua karyawan ibaratnya harus minum jamu dahulu sebelum beraktivitas," kata Lasmi dengan sumringah.