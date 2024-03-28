Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Caracal, Kucing yang Lagi Viral karena Ditelantarkan Mantan Suami Rachel Vennya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:27 WIB
Mengenal Caracal, Kucing yang Lagi Viral karena Ditelantarkan Mantan Suami Rachel Vennya
Kucing Caracal. (Foto: cats.com)
A
A
A

NIKO Al Hakim alias Okin mendadak banjir hujatan netizen di jagat maya. Pasalnya, mantan suami Rachel Vennya ini disebut-sebut menelantarkan kucing hutan peliharaannya. 

Hal ini diungkap oleh sang mantan istri, Rachel Vennya. Lewat Insta Story-nya yang diabadikan akun X, @kochengfs, Rachel murka karena mengetahui kucing hutan peliharaan Okin sakit hingga kurus kering. 

Dilihat dari unggahan Rachel, Okin diketahui memiliki dua kucing hutan yang dia pelihara bernama Nala dan Muezza. Nala, merupakan salah satu kucing peliharaan Okin yang sakit dan kondisinya memprihatinkan. 

Dari postingan Rachel, kucing hutan tersebut terlihat begitu kurus. Bahkan hasil diagnosanya, kucing ini mengalami gejala anemia, dehidrasi berat, bengkak pada liver hingga autoimun. 

Kucing Okin

Ibu dua anak ini pun begitu murka mengetahui peliharaan sang mantan suami sakit dalam kondisi memprihatinkan. Dia bahkan mengecam Okin dan memintanya untuk memberikan kucing hutan tersebut ke orang lain bila tak bisa lagi merawatnya. 

“Kalau gak bisa rawat, bisa kasih ke orang lain,” kata Rachel. 

Nala sendiri merupakan kucing jenis Caracal. Menurut salah satu netizen, kucing tersebut sebenarnya bukan masuk dalam kategori kucing peliharaan. 

“Ini bukan kucing peliharaan ya. Ini wild cats, namanya Caracal. Caracal gak sepatutnya dipelihara sbg pet animals. Pemburu satwa liar brengsek ini manfaatin warga yg punya duit banyak utk menuhin ego buat pelihara biar dikata “hebat”. Lihat aja mostly nasibnya pada ga keurus,” ujar akun X @djamtjoek. 

Melansir dari laman Cats, Caracal adalah spesies kucing liar. Caracal terkadang disebut lynx gurun, meskipun sebenarnya ia bukan lynx.

Caracal memiliki kaki yang panjang, bulu pendek berwarna coklat atau berpasir, dan telinga besar berumbai. Meskipun kecil untuk kucing liar, caracal berukuran sedikit lebih besar daripada kebanyakan kucing rumahan. Caracal dewasa memiliki berat sekitar 20 hingga 40 pon.

Anda mungkin berpikir caracal dapat dengan mudah dijinakkan seperti kucing, namun kenyataannya tidak demikian. Caracal adalah hewan liar, dan tetap mempertahankan naluri liarnya bahkan saat hidup di penangkaran.

Kedengarannya menarik untuk memelihara salah satu makhluk cantik ini sebagai hewan peliharaan, namun para pendidik satwa liar sangat menyarankan agar praktik ini tidak dilakukan karena berbagai alasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812/rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/194/3094580/potret_rachel_vennya_hadiri_gala_premier_film_terbarunya_berkebaya_hitam_dengan_tampil_berkelas-BAd6_large.jpg
Potret Rachel Vennya Hadiri Gala Premier Film Terbarunya, Berkebaya Hitam dengan Tampil Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091133/5_potret_rachel_vennya_liburan_ke_magelang_makan_malam_mewah_hingga_jelajah_pedesaan-vh0f_large.jpg
5 Potret Rachel Vennya Liburan ke Magelang, Makan Malam Mewah hingga Jelajah Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091103/intip_biaya_fantastis_menginap_semalam_ala_rachel_vennya_bikin_melongo-yXGw_large.jpg
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072443/rachel_vennya_vs_azizah_salsha-LifD_large.jpg
Sumber Kekayaan Rachel Vennya, Selebgram yang Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/612/2985193/begini-cara-rachel-vennya-ajarkan-anak-puasa-sejak-dini-cqAZG78TKT.jpg
Begini Cara Rachel Vennya Ajarkan Anak Puasa Sejak Dini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement