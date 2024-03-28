Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Abdus Salam Buka 5 Cabang Agen BRILink, Ada Karyawan Eks Kuli Bangunan hingga Lulusan S1

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |16:42 WIB
Abdus Salam Buka 5 Cabang Agen BRILink, Ada Karyawan Eks Kuli Bangunan hingga Lulusan S1
Abdus Salam Buka 5 Cabang Agen BRILink, Ada Karyawan Eks Kuli Bangunan hingga Lulusan S1, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)




Mencapai kesuksesan memang tidak dirasakan instan. Untuk mencapai kesuksesan di titik ini, Abdus Salam harus melewati sejumlah ujian dan cobaan.

Agen BRILink yang kini memiliki lima cabang itu menjelaskan, salah satu tantangan tersendiri dalam mengembangkan usaha adalah menjalin kemitraan. Pasalnya, usaha Agen BRILink ini dibutuhkan keuletan dan ketekunan.

"Salah satu cabang saya, ada yang berprofesi awal sebagai tukang bangunan," kata Abdus Salam saat ditemui Okezone di daerah Kebagusan, Pasar Minggu.

Abdus pun menceritakan mengenai salah satu cabang miliknya di kawasan Bogor. Sebelum memulai usahanya di cabang tersebut, Abdus memberikan program 'magang' kepada sang mitra.

Abdus Salam Buka 5 Cabang Agen BRILink, Ada Karyawan Eks Kuli Bangunan hingga Lulusan S1 

"Kebetulan mitra yang pegang masih ada hubungan keluarga, jadi ibaratnya 'magang' dulu. Setelah mengetahui bagaimana menjalankan bisnisnya, kemudian saya tempatkan di salah satu cabang," tuturnya.

Abdus mengaku, dirinya sempat kewalahan saat mengajarkan menjadi Agen BRILink tersebut. "Butuh kesabaran, karena dia terbiasa menjadi kuli bangunan, sekarang harus belajar di balik meja," tuturnya.

Tidak berhenti sampai di sana, dirinya pun harus tetap membimbing sang Kuli Bangunan itu untuk bisa menjalankan Agen BRILink secara mandiri.

"Awal-awalnya sempat telpon ke saya setiap ada masalah, seperti kendala di jaringan eror, bagaimana menyiapkan stok uang cash, hingga permasalahan lainnya. Karena memang saat magang kita berada di perkotaan, jadi tidak banyak kendala. Setelah di cabang yang ada di daerah desa, mulai banyak kendala dan itu harus diselesaikan," paparnya.

Meski demikian, tambahnya, sedi demi sedikit semua permasalah bisa ditangani dengan baik. "Sekarang sudah bisa berjalan sendiri, namun tetap dalam pengawasan saya," tuturnya.


