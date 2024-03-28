Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Penampilan Terbaru Ammar Zoni, Netizen Sebut Mirip Virgoun

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:07 WIB
Heboh Penampilan Terbaru Ammar Zoni, Netizen Sebut Mirip Virgoun
Ammar Zoni. (Foto: MPI)
A
A
A

PENAMPILAN Ammar Zoni saat tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dari Polres Metro Jakarta Barat, mendadak jadi sorotan. Netizen pun ramai-ramai ikut mengomentari penampilan baru mantan suami Irish Bella tersebut.

Bagaimana tidak, Ammar Zoni yang mengenakan pakaian serba hitam itu terlihat lebih berbeda dengan jenggot lebat dan panjang yang menutupi hampir seluruh bagian dagunya.

Ammar Zoni

Selain itu, bobot badannya tampak lebih berisi. Wajahnya juga tampak ikut membengkak diiringi dengan kenaikan berat badannya. Meski begitu, wajah dan penampilan Ammar Zoni terlihat lebih lusuh dan pucat.

Penampilan terbaru Ammar Zoni itu lantas viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @lambegosiip. Dalam unggahan tersebut, netizen lantas membanjiri komentar.

Beberapa diantaranya ada yang menyebut bahwa penampilan terkini Ammar Zoni terlihat mirip dengan Virgoun hingga Gus Samsudin.

“Malah cosplay Gus Samsudin,” ujar @el******

“Seketika jadi lupa wajah amar Zoni yang dulu,” timpal @na*****

“Kukira Virgoun,” ujar @ta*****

“Gue pikir gus Syamsudin,” ujar @he*****

“Kiran Virgoun,” kata @ip*****

“Kirain Virgoun,” timpal @pe*****

Sebelumnya, meski sempat dihujani pertanyaan oleh awak media, namun mantan suami Irish Bella itu tampak diam seribu bahasa. Ia sesekali hanya menebar senyuman sambil terus berjalan cepat.

Halaman:
1 2
      
