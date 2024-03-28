5 Koleksi Tas Mewah Sandra Dewi, dari Seharga Rp50 Juta hingga Setengah Miliar

SUAMI Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Kabar ini sontak bikin heboh mengingat keluarga selebritis ini kerap menjadi panutan publik.

Sementara itu, Sandra Dewi sendiri sering tampil modis dengan barang-barang branded. Ibu dua anak ini juga hobi mengoleksi tas mewah dengan harga selangit. Gaya fashion dan tas mewah ini sering diunggah Sandra di akun Instagram pribadinya.

Meski menyukai gaya kasual, harga outfit dan tas miliknya itu gak kaleng-kaleng. Penasaran, berapa harga sederet tas mewah koleksi Sandra Dewi, istri dari Harvey Moeis? Yuk simak informasinya dilansir Instagram, @hermes.selebriti.

Dior Book Tote

Tas Dior Booke Tote yang viral dan digandrungi banyak orang juga dimiliki oleh Sandra Dewi. Tas ikonik ini sempat dikenakan Sandra di berbagai acara.

Tas tersebut memiliki motif Macrocannage berwarna krem ​​dan biru serta dihiasi dengan ciri khas Christian Dior Paris di bagian depan. Tas Dior Booke Tote yang viral ini dibanderol seharga Rp56 juta.

Chanel Deauville

Sandra Dewi juga memiliki tas Chanel seri Deauville Tote yang simple namun tetap cantik. Tas tersebut memiliki model ala totebag dengan bahan canvas dari kulit domba.

Tas tersebut memiliki ukuran medium dengan warna ivory dan ditambah aksen gold yang mewah. Tas Chanel ini diketahui memiliki harga USD 4 ribu atau setara dengan Rp61 juta.

Hermes Mini Volupto

Pertama ada mini bag dari brand mewah asal Prancis, Hermes. Sandra terlihat menenteng tas kecil Hermes seri 24/24- 21 Bag in Volupto ini yang terlihat elegan.

Tas tersebut berbahan leather dengan warna hitam memukau dengan gold hardware di bagian depannya. Tas tersebut juga terlihat timeless dan simple namun memiliki harga selangit. Untuk harga mini bag dari Hermes itu dibanderol mencapai USD 9.800 atau setara dengan Rp152 juta.