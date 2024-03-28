Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Koleksi Tas Mewah Sandra Dewi, dari Seharga Rp50 Juta hingga Setengah Miliar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |16:01 WIB
5 Koleksi Tas Mewah Sandra Dewi, dari Seharga Rp50 Juta hingga Setengah Miliar
Koleksi Tas Mahal Sandra Dewi. (Foto: Instagram)
A
A
A

SUAMI Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Kabar ini sontak bikin heboh mengingat keluarga selebritis ini kerap menjadi panutan publik.

Sementara itu, Sandra Dewi sendiri sering tampil modis dengan barang-barang branded. Ibu dua anak ini juga hobi mengoleksi tas mewah dengan harga selangit. Gaya fashion dan tas mewah ini sering diunggah Sandra di akun Instagram pribadinya.

Meski menyukai gaya kasual, harga outfit dan tas miliknya itu gak kaleng-kaleng. Penasaran, berapa harga sederet tas mewah koleksi Sandra Dewi, istri dari Harvey Moeis? Yuk simak informasinya dilansir Instagram, @hermes.selebriti.

Dior Book Tote

Tas Dior Booke Tote yang viral dan digandrungi banyak orang juga dimiliki oleh Sandra Dewi. Tas ikonik ini sempat dikenakan Sandra di berbagai acara.

Tas tersebut memiliki motif Macrocannage berwarna krem ​​dan biru serta dihiasi dengan ciri khas Christian Dior Paris di bagian depan. Tas Dior Booke Tote yang viral ini dibanderol seharga Rp56 juta.

Chanel Deauville

Sandra Dewi

Sandra Dewi juga memiliki tas Chanel seri Deauville Tote yang simple namun tetap cantik. Tas tersebut memiliki model ala totebag dengan bahan canvas dari kulit domba.

Tas tersebut memiliki ukuran medium dengan warna ivory dan ditambah aksen gold yang mewah. Tas Chanel ini diketahui memiliki harga USD 4 ribu atau setara dengan Rp61 juta.

Hermes Mini Volupto

Sandra Dewi

Pertama ada mini bag dari brand mewah asal Prancis, Hermes. Sandra terlihat menenteng tas kecil Hermes seri 24/24- 21 Bag in Volupto ini yang terlihat elegan.

Tas tersebut berbahan leather dengan warna hitam memukau dengan gold hardware di bagian depannya. Tas tersebut juga terlihat timeless dan simple namun memiliki harga selangit. Untuk harga mini bag dari Hermes itu dibanderol mencapai USD 9.800 atau setara dengan Rp152 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/612/3114388/viral_video_sandra_dewi_rela_tuhan_ambil_semua_hartanya_asalkan_jangan_yang_satu_ini-TvRM_large.jpg
Viral Video Sandra Dewi Rela Tuhan Ambil Semua Hartanya, Asalkan Jangan yang Satu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/194/3073690/sandra_dewi-ECrJ_large.jpg
5 Potret Cantik Sandra Dewi Bareng Tas Branded Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073161/sandra_dewi-EOT8_large.jpg
Sandra Dewi Ngaku Pisah Harta dengan Harvey Moeis, Apa Manfaatnya dalam Pernikahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049527/sandra_dewi-Qcu8_large.jpg
Tak Semua Authentic, 6 dari 88 Tas Sandra Dewi yang Disita Kejagung Dicurigai KW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/194/3018038/6-koleksi-tas-branded-sandra-dewi-yang-viral-disebut-jadi-tersangka-kasus-korupsi-timah-sM3xA0GKdP.jpg
6 Koleksi Tas Branded Sandra Dewi yang Viral Disebut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/612/2992397/potret-perdana-sandra-dewi-setelah-suaminya-tertangkap-datang-pakai-baju-monokrom-372XDkQbpJ.jpg
Potret Perdana Sandra Dewi setelah Suaminya Tertangkap, Datang Pakai Baju Monokrom
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement