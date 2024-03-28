Ramalan Zodiak 29 Maret 2024 untuk Libra dan Scorpio

RAMALAN zodiak 29 Maret 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Samir Jain, untuk para Libra dan Scorpio pada Jumat 29 Maret 2024, diwarta dari New York Post.

Ramalan Zodiak Libra 29 Maret 2024

Semakin banyak waktu Anda mengambil alih sebuah keputusan penting, semakin besar kemungkinan keputusan tersebut salah, jadi beranilah dan putuskan apa yang harus dilakukan di hari ini. Temukan tempat yang tenang di mana Anda bisa menyendiri dengan pikiran sendiri, dan mintalah suara hati untuk membimbing mengambil keputusan tepat.

Ramalan Zodiak Scorpio 29 Maret 2024

Hari ini Anda sebagai Scorpio, punya kecenderungan untuk melihat hal terburuk pada beberapa orang, meskipun ada hal baik yang positif dalam diri mereka. Anda tidak perlu terlalu menghakimi tentang siapa mereka, dan apa yang mereka lakukan.

(Rizky Pradita Ananda)