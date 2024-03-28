Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 29 Maret 2024 untuk Aries dan Taurus

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |00:00 WIB
Ramalan Zodiak 29 Maret 2024 untuk Aries dan Taurus
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
RAMALAN zodiak 29 Maret 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Samir Jain, untuk para pemilik Aries dan Taurus pada Jumat 29 Maret 2024, diwarta dari New York Post.

Ramalan Zodiak Aries 29 Maret 2024

Akhir-akhir ini Anda agak sensitif terhadap kritik, tetapi apa pun penyebabnya, Anda harus melupakannya sekarang karena ada banyak hal yang harus dilakukan dan dirimu tidak punya waktu untuk merajuk tidak jelas.

 BACA JUGA:

Ramalan Zodia Taurus 29 Maret 2024

Jika memang tak berkenan, Anda tidak perlu mengikuti nasihat seseorang hari ini hanya karena status sosial atau profesionalnya lebih tinggi daripada dirimu. Hal ini tidak menjamin bahwa mereka benar, dan Anda sendiri sebetulnya tahu dari pengalaman bahwa biasanya lebih aman untuk memercayai naluri diri sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)

      
