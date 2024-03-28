Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Ikut War Takjil, 2 Pemuda Bule Ini Malah Ikut Bikin dan Ikut Jualan Gorengan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:30 WIB
Tak Ikut War Takjil, 2 Pemuda Bule Ini Malah Ikut Bikin dan Ikut Jualan Gorengan
Bule-bule jualan takjil, (Foto: TikTok @irva_haug)
PEMANDANGAN tak biasa seputar keramaian jajan takjil di bulan Ramadhan, baru-baru ini terjadi di Surabaya. Bukan, bukan para nonis yang beramai-ramai war takjil buka puasa.

Namun, ramai beredar di linimasa sosial media TikTok, dua orang pria bule malah ikut membantu berdagang takjil bahkan sampai melayani pembeli. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok, @irva_haug, terlihat dua orang pria bule yang tengah berlibur di Indonesia tengah sibuk membantu seorang ibu-ibu pedangan takjil untuk mempersiapkan dagangannya.

 BACA JUGA:

Keduanya tampak begitu bersemangat, dari mulai mempersiapkan adonan untuk digoreng ke dalam wajan seperti layaknya pedagang kaki lima pada umumnya.

(Foto: TikTok @irva_haug)

Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik itu juga, memperlihatkan kebanyakan pembeli takjil tak lain adalah para wanita yang sibuk memborong takjil sembari mengabadikan momen unik tersebut.

 BACA JUGA:

(Foto: TikTok @irva_haug)

“Ini hari terakhir mas bule bantuin jualan takjil mereka akan lanjut ke Bromo, Kawah Ijen dan Bali,” tulis @irva_haug sebagai keterangan video yang telah mendapat sekitar 29,9 ribu kali penayangan tersebut.

