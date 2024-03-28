Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Supermodel Barbara Palvin Jadi Wajah Baru Jam Tangan Mewah Longines

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:26 WIB
Supermodel Barbara Palvin Jadi Wajah Baru Jam Tangan Mewah Longines
Barbara Palvin. (Foto: Instagram)
SUPERMODEL Barbara Palvin baru-baru ini ditunjuk menjadi Brand Ambassador sebuah jam tangan mewah asal Swiss, Longines. Meskipun brand jam tangan mewah tapi memang Longines tidak seterkenal brand besar seperti Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Breguet, dan lainnya.

Barbara dipilih karena keanggunan dan kecantikan alami sang supermodel. Longines melihat, Barbara Palvin adalah sosok yang tepat untuk mewakili brand-nya.

Barbara Palvin

Dilansir dari Highend, pesona dan keindahan model asal Hungaria itu dikatakan telah memberikan sentuhan baru yang menyegarkan bagi Longines. Karakter elegan dan feminine merupakan gambaran dari istri Dylan Sprouse itu, dan memang menyihir serta memikat hati banyak orang.

Berkarier sejak usia 13 tahun, Barbara Palvin memulai karier modelingnya ketika bertemu manajernya di kota kelahirannya. Dari situ, dia pun memulai debut di dunia model pada 2010. Berkat karakternya yang feminin dia pun kerap menjadi model runway favorit banyak desainer terkenal.

Tidak heran jika dia mendapat banyak prestasi di usianya yang terbilang muda. Barbara Palvin pun pernah menjadi Rookie of the Year. Dia juga pernah menjadi Victoria's Secret Angel, bahkan masuk ke peringkat ke-14 dalam kategori Money List dan Social list.

Memiliki paras cantik dan segudang prestasi, tidak lantas membuat Barbara Palvin lupa diri. Dia merupakan filantropis, dan menjadi salah satu public figure dengan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap alam dan lingkungan sosialnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
