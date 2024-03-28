Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Lebaran, MNC Vision Bagikan Santunan ke Anak Yatim Piatu, Pengurus Masjid: Semoga Bermanfaat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |09:36 WIB
Jelang Lebaran, MNC Vision Bagikan Santunan ke Anak Yatim Piatu, Pengurus Masjid: Semoga Bermanfaat
MNC Vision beri santunan ke anak-anak yatim, (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

JELANG Lebaran, MNC Vision kembali mengadakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) santunan kepada sesama yang membutuhkan, kali ini para anak yatim piatu.

MNC Vision memberikan santunan kepada 20 anak yatim piatu yang digelar di Masjid Raudhatul Jannah MNC Vision. Pengurus masjid sekaligus pihak yang mengkoordinir anak yatim piatu mengatakan mereka diambil dari tiga RT di RW 8 kawasan Kedoya.

"RW 8 yang terdiri dari 3 RT yang kita bantu yaitu RT 8 RT 7 dan RT 10 di mana total ada 20 anak yatim piatu," kata H. Alfan Afandi Pengurus Masjid Raudhatul Jannah MNC Vision, kala ditemui MNC Portal di Kedoya, Jakarta Barat.

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Ayu Utami) 

Dengan adanya santunan untuk anak-anak yatim piatu di hari ke-17 puasa ini, Alfan berdoa semoga menjadi berkah bagi MNC Vision, dan tentunya anak-anak juga.

Halaman:
1 2
      
