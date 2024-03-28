Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Teruskan Aksi Baik, MNC Vision Beri Santunan ke Anak-anak Yatim di Kedoya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |09:31 WIB
Teruskan Aksi Baik, MNC Vision Beri Santunan ke Anak-anak Yatim di Kedoya
MNC Vision beri santunan ke anak-anak yatim, (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

MNC Vision terus melanjutkan langkah baiknya dengan mengadakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) pemberian santunan untuk anak yatim, sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial.

Santunan tersebut di laksanakan di Masjid Raudhathul Jannah MNC Vision, Kedoya. Sebanyak 20 anak yatim dari tiga RT di kawasan Kedoya hadir memadati area dalam masjid.

Hari Susanto selaku Direktur Utama MNC Vision mengatakan bahwa kegiatan santunan ini sudah sering dilakukan untuk membantu anak yatim.

"Kegiatan ini juga memang sudah sering kami lakukan dan kami memang berpindah-pindah dari beberapa RW yang ada di sekitar kantor kami di Kedoya dan dari pengurus masjid," ungkap Hari Susanto saat ditemui di MNC Vision, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

(Foto: MPI/ Ayu Utami) 

Dengan adanya santunan ini, Hari Susanto berharap bisa memberikan berkah bagi MNC Vision.

