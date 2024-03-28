Teruskan Aksi Baik, MNC Vision Beri Santunan ke Anak-anak Yatim di Kedoya

MNC Vision terus melanjutkan langkah baiknya dengan mengadakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) pemberian santunan untuk anak yatim, sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial.

Santunan tersebut di laksanakan di Masjid Raudhathul Jannah MNC Vision, Kedoya. Sebanyak 20 anak yatim dari tiga RT di kawasan Kedoya hadir memadati area dalam masjid.

BACA JUGA: Viral Perempuan Ini Temukan Neneknya yang Sudah Meninggal di Google Map

Hari Susanto selaku Direktur Utama MNC Vision mengatakan bahwa kegiatan santunan ini sudah sering dilakukan untuk membantu anak yatim.

BACA JUGA:

"Kegiatan ini juga memang sudah sering kami lakukan dan kami memang berpindah-pindah dari beberapa RW yang ada di sekitar kantor kami di Kedoya dan dari pengurus masjid," ungkap Hari Susanto saat ditemui di MNC Vision, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

(Foto: MPI/ Ayu Utami)

Dengan adanya santunan ini, Hari Susanto berharap bisa memberikan berkah bagi MNC Vision.