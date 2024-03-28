Intip Lagi, Pernikahan Mewah Harvey Moeis dan Sandra Dewi di Disneyland yang Habiskan Miliaran Rupiah

NAMA artis Sandra Dewi tengah menjadi perbincangan hangat para netizen, seiring dengan penangkapan sang suami, Harvey Moeis pada Rabu (27/3/2024) malam.

Harvey Moeis ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Sejak kasus ramai netizen jadi mengungkit kembali bagaimana momen pernikahan super mewah pasangan ini yang cukup fenomenal. Sandra dan Harvey sendiri diketahui menggelar pernikahan di Disneyland, Tokyo pada 14 November 2016, dengan konsep Cinderella Wedding.

Pernikahan yang digelar secara intimate ini juga dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Yuk intip lagi bagaimana mewahnya pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Disneyland, Jepang kala itu, dihimpun dari kanal YouTube Bride Story, Kamis (28/3/2024)

1. Terlihat pernikahan Sandra dan Harvey ini bak pangeran dan Cinderella di negeri dongeng. Keduanya menaiki kereta kencana sambil menyapa para tamu undangan.

2. Usut punya usut, pernikahan keduanya menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Selain dari sewa venue acara pernikahannya yang mahal, Sandra tampil bak Princess dari negeri dongeng dalam balutan gaun pernikahannya yang begitu spesial dari desainer Didi Budiardjo.