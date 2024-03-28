Hengkang dari Istana, Meghan Markle Bersiap Jualan Produk Kecantikan dan Peralatan Rumah Tangga?

KABAR terbaru datang dari Duchess of Sussex, Meghan Markle yang dikabarkan membuat gebrakan baru. Kali ini bukan hubungannya dengan keluarga kerajaan Inggris, tapi gebrakannya di dunia bisnis.

Meghan dikabarkan mengumumkan peluncuran brand merek “American Riviera Orchard” sejak 14 Maret lalu. Brand ini dikatakan bukan hanya tentang produk makanan, tetapi juga tentang rumah, taman, dan segala sesuatu yang bisa membuat gaya hidup menjadi lebih baik.

Melansir laporan dari Page Six, Kamis (28/3/2024) brand American Riviera Orcard ini akan berfokus pada produk rumah, taman, makanan, dan gaya hidup, Meghan Markle sendiri diksebut sudah mengerjakan proyek ini selama lebih dari setahun.

Sebelumnya, istri Pangeran Harry pernah tampak hadir di video yang kini sudah dihapus akun Instagram story American Riviera Orchard, menunjukkan Meghan tengah merangkai bunga dan memasak di dapur di tempat yang diduga adalah kediaman pribadinya di Montecito dengan Pangeran Harry.