Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hamil di Atas Usia 35 Tahun Tingkatkan Risiko Anak Stunting, Ini Penjelasannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |21:00 WIB
Hamil di Atas Usia 35 Tahun Tingkatkan Risiko Anak Stunting, Ini Penjelasannya
Hamil di atas usia 35 tahun berisiko stunting. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BKKBN mengimbau tentang batasan usia hamil bagi perempuan. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan batas usia kehamilan pada wanita ialah 35 tahun guna mencegah kondisi anak mengalami stunting.

Sementara itu, kehamilan di atas usia 35 tahun sendiri memang memiliki beberapa risiko baik untuk ibu dan sang anak. Salah satunya yang jadi bayang-bayang ketakutan ialah risiko stunting pada anak.

Hal itu diungkap oleh Dokter Spesials Anak, dr. Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A. Dalam akun X-nya, @sdenta, dia menjelaskan bahwa kondisi stunting pada anak bisa jadi faktor risiko yang tinggi bila wanita hamil di atas usia 35 tahun.

“Kehamilan di atas 35 tahun risiko komplikasinya memang lebih banyak, dengan risiko komplikasi yang banyak itu, risiko untuk anak yang terlahir berujung stunting juga lebih tinggi,” kata dr. Denta, dikutip Kamis (28/3/2024).

Stunting

Meski berisiko tinggi, dr. Denta menjelaskan bukan berarti perempuan harus khawatir. Dia mengatakan tetap ada solusi bila perempuan hendak hamil di usia 35 tahun. Salah satunya ialah berkonsultasi pada dokter kandungan lantaran kualitas sel telur wanita akan berpengaruhi saat semakin bertambahnya usia.

“Kalo baru mau program hamil di atas 35 tahun, saran saya cek langsung dulu ke obgyn terdekat. Secara umum kualitas dan kuantitas sel telur wanita, semakin tua semakin menurun,” katanya.

Dokter Denta menjelaskan banyak fenomena orangtua yang memiliki bayi bahkan di saat usia mereka sudah kepala empat. Mereka pun tetap sehat karena turut rutin memeriksakan dan konsultasi perihal kondisi mereka yang memiliki bayi di usia yang tak lagi mudah.

Dengan begitu, dr. Denta tetap meminta publik tak khawatir berlebihan dengan batas usia kehamilan ini. Dia menjelaskan segala risiko bisa ditangani bila segera diperiksakan dengan cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement