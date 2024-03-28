Resep Sahur Cap Cay Goreng Ceria

RESEP sahur hari ini adalah cap cay goreng ceria yang bisa menjadi disimpan dan dihangatkan. Makan dengan sayuran dikombinasikan dengan protein memang menjadi makanan yang cocok untuk mengawali hari.

Seperti dilansir dari Cookpad Lina Bachry, @Linabachry, berikut adalah resep dan cara membuat cap cay goreng ceria.

Bahan-bahan

500 gram dada ayam Natural Poultry cuci potong2 & marinasi

500 gram Sawi putih, potong ukuran sedang

500 gram Kembang Kol, potong per kuntum

3 butir telur, kocok bersama 1/2 sdt garam