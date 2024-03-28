Deretan Outfit Branded Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Ditangkap Kasus Korupsi

HARVEY Moeis, suami Sandra Dewi dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Hal ini membuat netizen langsung menyoroti kehidupan Harvey Moeis.

Dalam beberapa unggahan sang istri, Sandra Dewi, Harvey Moise kerap tampil menawan dalam balutan brand-brand dari luar negeri. Tentu saja untuk mendapatkannya tidak mudah bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Barang-barang yang dikenakan olehnya dari jenama fashion yang sudsh besar.

Berikut ini deretan outfit branded Harvey Moeis yang dikutip dari Instagram Sandra Dewi (@sandradewi88)

Tenteng tas mewah Thom Browne

Saat merayakan ulang tahun anak sulungnya di Prancis, Harvey Moeis terlihat tampil mentereng dengan berbagai produk branded. Ia mengenakan Polo Ralph Lauren warna putih yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Dirinya terlihat mengenakan sneakers dari Maison Margiela warna hitam yang senada dengan outfitnya.

Dengan gaya berpakaian yang simple ini, Harvey terlihat menenteng tote bag Thom Browne warna hitam. Tidak tahu pasti apa seri dari tas tersebut, namun harga-harga tote bag dari jenama Thom Brownie melampaui dari Rp10 juta.

Tampil casual dengan slip on dari Thom Browne

Harvey Moeis terlihat tampil casual dengan menggunakan satu set kemeja dan celana panjang berwarna biru dongker dengan kaos putih polos yang dijadikan dalaman. Tampilan yang keren ini dipadukan dengan slip on Thom Browne berwarna putih.