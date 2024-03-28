Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Diskon 75% hingga Voucher Rp1,4 Juta, Lazada Tawarkan Serunya Berburu Belanja Kebutuhan Ramadan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:56 WIB
Diskon 75% hingga Voucher Rp1,4 Juta, Lazada Tawarkan Serunya Berburu Belanja Kebutuhan Ramadan
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Jakarta- Bulan suci Ramadan, menjadi momen paling ditunggu-tunggu umat Islam. Bulan ini menjadi momen istimewa untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan mempererat tali persaudaraan. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan.

Kebiasaan dan kebutuhan pun berubah, mulai dari waktu makan, jenis makanan, hingga tradisi Ramadan yang khas. Ini biasanya membuat meningkatnya kebutuhan akan berbagai produk, baik untuk keperluan ibadah, makanan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.

Kenaikan kebutuhan ini diiringi dengan tradisi berburu promo yang dilakukan oleh banyak orang. Alasan utama berburu promo di bulan Ramadan adalah untuk menghemat pengeluaran sehingga tidak menguras dompet.

Dengan harga yang lebih hemat, masyarakat dapat membeli lebih banyak kebutuhan dengan budget yang sama. Sehingga bisa mendapatkan kebutuhan harian mulai dari kebutuhan rumah tangga, kue kering hingga perlengkapan ibadah.

Namun sebelum berburu promo, yuk di-list, apa saja rekomendasi beberapa kebutuhan yang harus disiapkan selama Ramadan:

1.Sayur dan Buah

Saat berpuasa tubuh juga memerlukan asupan serat yang cukup saat berpuasa. Serat yang dibutuhkan tubuh untuk mencegah masalah pencernaan dapat diperoleh dari sayur. Selain sayur, tubuh membutuhkan buah mengandung vitamin yang tinggi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

2.Beras

Beras yang merupakan makanan pokok orang Indonesia adalah bahan pertama yang harus tersedia di bulan Ramadan. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada beras dapat menjadi sumber energi bagi tubuh agar dapat menjalankan aktivitas dengan lancar

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175134//mitsubishi_destinator_tarik_perhatian_pengunjung_giias_semarang_2025-7zI5_large.jpg
Mitsubishi Destinator Tarik Perhatian Pengunjung GIIAS Semarang 2025, Sukses Lampaui Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175122//alfamidi_family_day_fun_walk-OuAX_large.jpeg
Keseruan Alfamidi Family Day Fun Walk 2025, Jalan Sehat Sambil Pilah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175111//bobby_nasution_siapkan_11_langkah_cepat_tekan_inflasi_di_sumut-PkBw_large.jpg
Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/1/3175084//menbud_pm_timor_leste-vJIT_large.jpeg
Dialog bersama Perdana Menteri Timor Leste, Menbud Tegaskan Kerja Sama Kebudayaan Bilateral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175059//pgn_penurunan_emisi-QnGv_large.jpeg
PGN Terus Turunkan Emisi Karbon, Angkanya Capai 24.861 Ton CO2e
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3174980//bapenda_balik_nama_kendaraan-7IhL_large.jpg
Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement