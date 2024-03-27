Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Harvey Moeis Pakai Rompi Tahanan Kejagung Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |23:14 WIB
Potret Harvey Moeis Pakai Rompi Tahanan Kejagung Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Potret Harvey Moeis, (Foto: Instagram @harvey_moeis)
HARVEY Moeis, suami dari artis cantik Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Harvey diketahui ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi itu diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai dengan 2022.

Pantauan di lokasi, Harvey keluar tampil dengan mengenakan kemeja putih lengan pendek sebagai dalaman dan rompi tahanan berwarna pink kemerahan, dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu formal model dress shoes warna hitam. Harvey juga terlihat menutupi sebagian wajahnya dengan masker warna putih.

Setelah keluar, Harvey kemudian langsung digiring petugas Kejagung ke mobil tahanan. Tidak ada kata yang keluar dari mulut pria yang punya imej sebagai suami idaman dari para netizen tersebut.

 

(Foto: MPI) 

"Tim penyidik tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah telah memeriksa 6 orang saksi.

(Foto: MPI)

Halaman:
1 2
      
