Viral Perempuan Ini Temukan Neneknya yang Sudah Meninggal di Google Map

TREN telusur Google Maps dari tahun ke tahun kini sedang ramai di media sosial. Banyak netizen yang membagikan pengalamannya bernostalgia dengan aplikasi peta digital buatan Google tersebut.

Salah satunya adalah netizen dengan akun TikTok @Difashop. Di mana ia menemukan sosok sang nenek yang beberapa tahun lalu masih hidup sedang menjemur padi di halaman depan rumah.

"2019 nenekku terpantau kamera Google Maps sedang jemur padi," tulis akun @Difashop dalam postingannya, seperti dikutip dari TikTok.

"2023 nenekku sudah tidak ada," lanjutnya sambil membagikan foto rumah nenek yang kini sudah sepi seakan tidak ada lagi kehidupan.

Meskipun saat ini sang nenek sudah berpulang, akun @Difashop mengaku merasa senang karena bisa mengenang sosok nenek dari aplikasi Google Maps. Ia pun mengucapkan terimakasih karena telah mengabadikan momen berharga tersebut.

"Terimakasih Google Mas telah mengabadikan momen ini," tulisnya haru.