Belajar Secara Otodidak Jadi Agen BRILink, Abdus Salam Kini Miliki 5 Cabang

PROSES kebetulan yang dialami Abdus Salam saat menjadi agen BRILink, justeru menjadi ladang kesuksesan untuk dirinya. Abdus kini memiliki lima cabang yang dikelola olehnya baik secara langsung maupun secara kerjasama.

Sebelum mencapai titik ini, Abdus mengaku harus menjalani sejumlah ujian. Pasalnya, dia tidak mempunyai mentor atau orang yang memandu proses tersebut.

"Saya harus telp ke call centre 14017 untuk menemukan solusi. Saking seringnya telp, mungkin pihak operator sampai hafal dan bosan," kelakar Abdus saat ditemui Okezone.

Belum lagi, tambah Abdus, pengalaman bertemu dengan klien yang berbeda juga menjadi hal tersendiri. Mulai dari cara menghindari uang palsu, hingga modus penipuan yang terjadi di kios-nya.

"Saya pasang juga alat untuk mendeteksi uang palsu di setiap kios. Saya juga pasang cctv untuk memastikan transaksi yang dilakukan sudah benar dan sesuai, jadi tidak ada pihak yang dirugikan," ceritanya.

Untuk memudahkan transaksi, Abdus pun merekrut karyawan untuk berjaga di kiosnya. Pengalaman unik pun dialami Abdus, mulai dari karyawan yang tidak jujur hingga perilaku tidak menyenangkan oleh karyawannya.

"Mencari karyawan itu memang tidak mudah, kita harus benar-benar seleksi agar semua proses transaksi lancar. Karena semua berkaitan dengan uang, maka point utama adalah perlu kejujuran," tandasnya.

"Sebelum memiliki karyawan, saya tidak berani untuk menutup kios lama-lama. Apabila terpaksa harus pergi, sepulangnya saya harus membuka kios. Itu sangkin ingin benar-benar mau maju usaha ini," ceritanya.

Semua ilmu yang didapat Abdus kemudian dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui setiap saat. Tidak hanya itu, dirinya kemudian mulai menekuni usaha agen BRILink.

"Saya pelajari dengan seksama, kemudian perlahan-lahan saya tata kelola manajemennya. Hingga saat ini, semua pengalaman saya bisa diterapkan di seluruh cabang," tuturnya.