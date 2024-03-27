4 Potret Wika Salim Berkuda dengan Gamis Hitam, Stylish Banget

ARTIS Wika Salim belakangan membagikan beberapa potret selama dirinya menjalankan ibadah umrah di tanah suci. Pedangdut berusia 32 tahun itu tak hanya membagikan momen merasakan ibadah puasa di sana, namun juga membagikan keseruan lainnya.

Salah satunya, ketika Wika Salim berkuda dalam balutan gamis serba hitam ketika berkunjung ke Medina, Saudi Arabia. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @wikasalim.

Akrab dengan kuda

Sebelum menunggangi seekor kuda besar berwarna hitam berikut, Wika Salim terlihat mencoba akrab dengan kuda tersebut. Meski ukurannya cukup besar, namun ia terlihat tak tak sedikitpun untuk berada di samping kuda nan gagah tersebut.

Potret cantik saat menunggagi kuda

Dalam potret ini, Wika akhirnya terlihat berani menunggagi seekor kuda gagah berwarna putih. Meskipun bukan kuda hitam yang ia pegang sebelumnya, namun ia juga terlihat tampak sukses menakluki kuda putih yang tak kalah gagah itu.