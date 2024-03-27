Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Gejala DBD Pada Anak yang Wajib Diwaspadai, Demam hingga Mimisan

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |17:30 WIB
5 Gejala DBD Pada Anak yang Wajib Diwaspadai, Demam hingga Mimisan
5 Gejala DBD Pada Anak yang Wajib Diwaspadai, (Foto: Lifeforstock/Freepik)
A
A
A

5 Gejala DBD Pada Anak yang Wajib Diwaspadai, penting untuk diketahui karena saat ini kasus demam berdarah dengue (DBD) memang sedang naik. Bahkan laporan menyebutkan per 1 Maret 2024 ada hampir 16.000 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 213 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan angka 124 kasus kematian.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sendiri menyebutkan kasus DBD diperkirakan akan terus berlanjut sampai April seiring dengan musim hujan dan El Nino. Demam pada anak merupakan hal yang wajar terjadi. Namun, jika demam disertai dengan gejala lain, maka harus segera diwaspadai karena bisa saja anak terinfeksi DBD.

 BACA JUGA:

Patut diperhatikan oleh semua orang tua, gejala demam Berdarah Dengue (DBD) pada anak seringkali tidak spesifik karena mirip dengan penyakit lain, namun bila diamati dengan cermat, terdapat tanda atau gejala yang khas.

Makanya wajib bagi orang tua untuk mengenali gejala-gejala pada anak agar dapat segera dideteksi, dan mendapat perawatan medis yang sesuai. Menghimpun beberapa sumber, Rabu (26/3/2024) berikut ini adalah lima gejala DBD pada anak yang wajib diwaspadai.

1. Demam tinggi: Salah satu gejala utama DBD pada anak adalah demam tinggi yang muncul secara mendadak. Demam dapat mencapai suhu di atas 39 derajat Celsius dan biasanya berlangsung selama 3 sampai 7 hari.

(5 Gejala DBD Pada Anak yang Wajib Diwaspadai, Foto: Momjunction) 

2. Sakit kepala: Rasa sakit ini umumnya berpusat di bagian dahi dan belakang mata. Sakit kepala yang disebabkan oleh DBD bisa bervariasi, kadang hanya ringan tapi bisa juga berat parah, dan bisa berlangsung selama beberapa hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153752/pentingnya_kepekaan_moms_untuk_cegah_penyakit_pada_anak_di_tengah_aktivitas_padat-1tOH_large.jpg
Pentingnya Kepekaan Moms untuk Cegah Penyakit pada Anak di Tengah Aktivitas Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148594/ramai_tren_picky_eater_ini_tips_biar_anak_gak_pilih_pilih_makanan-VUAy_large.jpg
Ramai Tren Picky Eater, Ini Tips Biar Anak Gak Pilih-pilih Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/612/3145210/imunisasi-Gxk5_large.jpg
Imunisasi si Kecil Sudah Lengkap Belum Moms? Cek Daftarnya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141388/kejang-8EZi_large.jpg
Jangan Panik Moms, Lakukan Ini saat Anak Kejang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/612/3071891/seberapa_ampuh_hukuman_fisik_pada_anak-ljos_large.jpg
Apa Betul Hukuman Fisik Bisa Buat Anak Anda Lebih Taat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/612/3007969/waspada-screen-time-gawai-bisa-sebabkan-gangguan-bicara-pada-anak-fpKrxf5onr.jpg
Waspada! Screen Time Gawai Bisa Sebabkan Gangguan Bicara pada Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement