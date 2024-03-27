Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Yura Yunita Umrah di Bulan Ramadhan

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:30 WIB
4 Potret Yura Yunita Umrah di Bulan Ramadhan
Potret Yura Yunita, (Foto: Instagram @yurayunita)
A
A
A

YURA Yunita memutuskan untuk rehat sejenak dari kesibukannya di dunia musik. Setelah sibuk menggelar konser dan berolahraga lari marathon, Yura Yunita memutuskan untuk beribadah umrah di Tanah Suci.

Istri Donne Maula itu melakukan umrah tepat di bulan suci Ramadhan. Momen ketika dirinya berada di Tanah Suci pun diabadikan dan dibagikan ke publik melalui akun media sosialnya.

 BACA JUGA:

Penyanyi asal Bandung itu pun memboyong orangtuanya untuk pergi beribadah bersama. Pada beberapa kesempatan, Yura Yunita pun tampil menggunakan cadar selama menjalankan ibadah tersebut.

 BACA JUGA:

Penasaran? Yuk intip empat potret Yura Yunita beribadah umrah di Tanah Suci, dihimpun dari Instagram resminya @yurayunita, Rabu (27/3/2024)

1. Pakai cadar: Menutup auratnya secara menyeluruh, penyanyi 32 tahun ini terlihat memakai cadar dengan warna senada, sage green. Matanya yang sedang memandang keindahan sekitar tampak begitu cantik.

2. Cantik berbalut abaya sage green: Sedang duduk di halaman Masjid Al Nabawi, terlihat Yura cantik dan santun dalam balutan abaya warna sage green, warna yang sempat menjadi tren untuk baju Lebaran tahun 2023.

 

Halaman:
1 2
      
