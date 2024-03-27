Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menilik Hoki Aries di 2024, Zodiak Lisa BLACKPINK yang Ultah Hari Ini

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:35 WIB
Menilik Hoki Aries di 2024, Zodiak Lisa BLACKPINK yang Ultah Hari Ini
Zodiak Lisa BLACKPINK, (Foto: Instagram @lalala_lisa)
A
A
A

LISA BLACKPINK hari ini tengah berbahagia, karena tepat hari ini, Rabu (27/3/2024) dirinya tengah merayakan momen pertambahan usianya. Lahir pada 27 Maret 1997, menjadikan Lisa tahun ini sudah memasuki usia 27 tahun.

Lahir pada 27 Maret, menjadikan penari utama dan rapper BLACKPINK satu ini memiliki zodiak Aries sebagai tanda rasi bintangnya. Nah, bagaimana peruntungan Lisa dan pemilik zodiak Aries secara umumnya di tahun ini?

Mengutip People, berikut prediksi peruntungan zodiak Aries di tahun 2024, sebagaimana penjelasan dari ahli astrologi selebriti Kyle Thomas.

 BACA JUGA:

1. Karir: Sepanjang tahun 2024, Thomas memperkirakan kehidupan kerja para Aries akan menarik perhatian. Mungkin ada pekerjaan baru yang datang, kenaikan gaji, atau bahkan promosi juga bisa datang menghampiri.

(Foto: Instagram @lalalalisa_m)

Tahun 2024, dikatakan Thomas jadi salah satu periode terbaik untuk membangun ambisi yang lebih besar bagi si Aries. Terkait keuangan, pilihannya bisa menang besar atau ada kejutan menghantam keuangan di tengah tahun. Oleh karena itu, si Aries disarankan untuk tidak bersikap terlalu impulsif.

Halaman:
1 2
      
