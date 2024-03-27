Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Vaksinasi Influenza, Bikin Tubuh Tak Mudah Sakit di Cuaca Ekstrem

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |22:44 WIB
Pentingnya Vaksinasi Influenza, Bikin Tubuh Tak Mudah Sakit di Cuaca Ekstrem
Manfat vaksinasi influenza. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERUBAHAN cuaca yang sangat drastis sedang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi mereka yang aktif beraktivitas di luar ruangan.

Pasalnya, perubahan cuaca ini bisa menyebabkan tubuh mudah jatuh sakit lantaran suhu yang naik turun mulai pagi hingga malam. Oleh karenanya, banyak orang yang mengeluh terkena batuk, pilek, maupun gangguan tenggorokan akhir-akhir ini.

Dokter sekaligus Konten Kreator Kesehatan, dr. Kevin Mak membocorkan rahasia ampuh yang bisa melindungi tubuh dari paparan penyakit, khususnya mengurangi risiko terkena sakit flu sebanyak 65 persen.

Dia menyarankan untuk melakukan vaksin Influenza yang hanya perlu dilakukan setiap satu tahun sekali.

“Kamu bisa lakukan vaksin influenza. Saya sendiri selalu rutin vaksinasi ini karena cukup disuntikan satu kali untuk satu tahun,” kata dr. Kevin, dikutip dari unggahan dalam akun Instagramnya @drkevinmak, Rabu (27/3/2024).

Vaksin

Vaksin Influenza bukan hanya bisa diberikan untuk orang dewasa, melainkan anak-anak pun juga bisa mendapatkan vaksinasi ini untuk mengurangi risiko terkena flu. Dokter Kevin menjelaskan terdapat dua jenis vaksin yaitu Trivalent yang melindungi tubuh dari tiga jenis virus influenza dan juga Quadrivalent yang mampu melindungi tubuh dari empat jenis virus influenza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/481/2989466/flu-singapura-meningkat-hingga-5-ribu-kasus-ini-6-tips-mencegahnya-IDUbOMP6KH.jpg
Flu Singapura Meningkat hingga 5 Ribu Kasus, Ini 6 Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/483/2954944/6-bumbu-dapur-yang-dapat-obati-flu-dan-batuk-mudah-ditemukan-di-rumah-7An8OgiJdr.jpg
6 Bumbu Dapur yang Dapat Obati Flu dan Batuk, Mudah Ditemukan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/481/2919387/influenza-bakal-jadi-pandemi-selanjutnya-begini-penjelasan-pakar-V8YGpnL3FN.jpg
Influenza Bakal Jadi Pandemi Selanjutnya, Begini Penjelasan Pakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/483/2903566/5-tips-ringankan-gejala-flu-pastikan-banyak-minum-dan-istirahat-H0YEq8diy0.jpg
5 Tips Ringankan Gejala Flu, Pastikan Banyak Minum dan Istirahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/483/2878154/mengenal-influenza-penyakit-yang-menular-lewat-droplet-cuKsCvzDFZ.jpg
Mengenal Influenza, Penyakit yang Menular Lewat Droplet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/483/2842654/apa-penyebab-bersin-terus-menerus-setiap-pagi-hari-m5LaCyOQ2J.jpg
Apa Penyebab Bersin Terus Menerus Setiap Pagi Hari?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement