Pentingnya Vaksinasi Influenza, Bikin Tubuh Tak Mudah Sakit di Cuaca Ekstrem

PERUBAHAN cuaca yang sangat drastis sedang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi mereka yang aktif beraktivitas di luar ruangan.

Pasalnya, perubahan cuaca ini bisa menyebabkan tubuh mudah jatuh sakit lantaran suhu yang naik turun mulai pagi hingga malam. Oleh karenanya, banyak orang yang mengeluh terkena batuk, pilek, maupun gangguan tenggorokan akhir-akhir ini.

Dokter sekaligus Konten Kreator Kesehatan, dr. Kevin Mak membocorkan rahasia ampuh yang bisa melindungi tubuh dari paparan penyakit, khususnya mengurangi risiko terkena sakit flu sebanyak 65 persen.

Dia menyarankan untuk melakukan vaksin Influenza yang hanya perlu dilakukan setiap satu tahun sekali.

“Kamu bisa lakukan vaksin influenza. Saya sendiri selalu rutin vaksinasi ini karena cukup disuntikan satu kali untuk satu tahun,” kata dr. Kevin, dikutip dari unggahan dalam akun Instagramnya @drkevinmak, Rabu (27/3/2024).

Vaksin Influenza bukan hanya bisa diberikan untuk orang dewasa, melainkan anak-anak pun juga bisa mendapatkan vaksinasi ini untuk mengurangi risiko terkena flu. Dokter Kevin menjelaskan terdapat dua jenis vaksin yaitu Trivalent yang melindungi tubuh dari tiga jenis virus influenza dan juga Quadrivalent yang mampu melindungi tubuh dari empat jenis virus influenza.