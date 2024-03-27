Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Jaga Stamina saat Lakukan Perjalanan Mudik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |01:00 WIB
5 Tips Jaga Stamina saat Lakukan Perjalanan Mudik
Tips menjaga imunitas tubuh saat perjalanan mudik lebaran. (Foto: Freepik.com)
KETIKA melakukan perjalanan mudik, Anda tentu membutuhkan persiapan matang. Salah satunya stamina tubuh, terlebih bagi Anda yang akan melakukan perjalanan panjang ke luar pulau.

Perjalanan mudik cukup menyita waktu dan tenaga, oleh karena itu Anda butuh persiapan khusus untuk menjaga daya tahan tubuh agar dapat menempuh perjalanan dengan kondisi tubuh yang fit dan segar.

Nah, berikut beberapa tips menjaga daya tahan tubuh selama perjalanan mudik, dilansir dari berbagai sumber, Kamis, (27/3/2024)

1. Istirahat secara berkala

Melakukan perjalanan jauh saat mudik tentunya akan menghabiskan banyak tenaga. Oleh karena itu, coba atur waktu untuk beristirahat secara berkala saat di perjalanan.

Tips menjaga stamina

Misalnya adalah dengan melakukan pola 3-2, yaitu berkendara selama tiga jam dan diselingi istirahat selama dua jam yang bisa diisi dengan makan, bersantai, tidur, atau melemaskan otot sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

2. Sahur sehat

Saat memilih untuk tetap berpuasa saat mudik, maka pastikan untuk sahur menggunakan menu bergizi agar stamina tetap terjaga, terutama protein sebagai sumber energi. Ingat, Anda akan melakukan perjalanan jauh selama satu hari penuh (bahkan bisa lebih), jadi pastikan badan tetap fit dan tetap fokus sepanjang hari, ya.

Sebaliknya, jika memilih untuk tidak berpuasa, pastikan juga untuk tidak melewatkan waktu sarapan untuk mengisi perut dan tenaga.

3. Melakukan peregangan tubuh

Manfaatkan waktu saat istirahat di tengah perjalanan mudik dengan melakukan beberapa peregangan tubuh atau olahraga low impact seperti push up dan sit up agar tubuh tetap fit selama perjalanan. Sebab olahraga membantu melancarkan peredaran darah di tubuh dan meningkatkan konsentrasi. Lakukanlah setidaknya selama 30 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Halaman:
1 2
      
