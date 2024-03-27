Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wanita Ini Terbangun dalam Kondisi Lumpuh Usai Abaikan Migrain, Kok Bisa?

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |17:00 WIB
Wanita Ini Terbangun dalam Kondisi Lumpuh Usai Abaikan Migrain, Kok Bisa?
Perempuan ini alami lumpuh usai abaikan migrain. (Foto: Mirror.uk )
A
A
A

MIGRAIN merupakan sebuah kondisi sakit kepala yang terasa seperti berdenyut dan umumnya terjadi di salah satu sisi kepala saja. Untuk kasus migrain yang parah biasanya disertai dengan mulai.

Migrain juga bisa membuat tubuh lebih sensitif terhadap cahaya dan suara. Meski sering terjadi, tetapi migrain tak bisa dianggap sepele lho. Pasalnya seorang wanita asal Brisbane, Australia mengalami kelumpuhan usai mengabaikan migrain yang dideritanya.

Dia adalah Courtney Grant, seorang wanita berusia 20 tahun yang baru saja hendak memulai pekerjaannya di bidang real estate. Melansir dari Mirror, Rabu (27/3/2024), Courtney sering kali mengalami migrain dan muntah-muntah selama beberapa bulan.

Akan tetapi dia berusaha mengesampingkan masalah kesehatannya karena sibuk mempersiapkan diri untuk memulai karir barunya. Namun dia terbangun dalam penuh rasa takut dari tidurnya lantaran tidak dapat berbicara atau merasakan sisi kanan tubuhnya.

Kisah ini terjadi pada 25 Februari 2024 yang lalu. Hari itu menjadi hari pertamanya juga untuk memulai pekerjaan barunya. Courtney memaksa diri untuk bangun dari tempat tidur, tetapi dia justru malah jatuh pingsan dan tak bisa berteriak minta tolong.

Migrain

“Saya membutuhkan waktu 20 menit untuk mencoba dan memanggil. Ibu saya bergegas masuk ketika suara saya cukup keras hingga dia akhirnya mendengar erangan saya,” kata Courtney.

Dia menceritakan betapa dia takut ibunya, yang saat itu sedang tidur di kamar sebelah, akan terbangun dan menemukannya telah meninggal. Alhasil Courtney dilarikan ke rumah sakit di mana ahli bedah melakukan operasi darurat setelah diketahui ada bekuan darah di selangkangannya.

Kala itu, sang ibu diberitahu oleh dokter bahwa mereka tidak yakin jika Courtney bisa kembali berjalan atau berbicara. Namun keajaiban datang, dia mulai bisa bergerak kembali lima hari kemudian. Courtney didiagnosis mengidap vaskulitis.

Penyakit ini yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, dan kondisi tersebut hampir pasti menjadi penyebab migrainnya pada minggu-minggu sebelumnya.

