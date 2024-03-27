Cegah Wabah PMK, Kementerian Pertanian dan FAO Percepat Vaksinasi

KEMENTERIAN Pertanian bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) dan dengan dukungan Pemerintah Australia mempercepat program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada delapan kabupaten di lima provinsi.

Kabupaten tersebut yaitu, Kabupaten Indragiri Hulu (Riau), Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan), Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), serta Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri (Jawa Tengah).

Sebanyak 58.448 ekor ternak termasuk sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba telah berhasil divaksinasi melalui program vaksinasi yang berjalan dari Februari hingga Maret 2024 ini.

“Akselerasi vaksinasi kita lakukan di daerah padat ternak, khususnya pada produsen ternak yang tinggi lalu lintas ternaknya,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah.

Menurut Nasrullah, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lain yang tertular PMK. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta Dinas Kabupaten menyiapkan vaksinator di setiap lokasi target.

Fungsinya untuk memetakan wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang perlu divaksinasi, serta merencanakan kegiatan edukasi kepada para peternak.

"Saya berharap bahwa dari kegiatan ini, dinas dan tim vaksinator serta semua pihak yang terlibat untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di lapangan," katanya.

Pada Mei 2022, Indonesia kembali melaporkan kemunculan wabah PMK yang berdampak pada populasi ternak sejak dinyatakan bebas PMK pada 1990. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan darurat nasional pada 29 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022 akibat tingginya penyebaran PMK di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Wabah ini menyebabkan kerugian yang signifikan, baik pada populasi ternak maupun mata pencaharian masyarakat pedesaan. Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin, menyampaikan hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi.

Nuryani menegaskan, munculnya kasus PMK menandakan bahwa virus masih beredar sehingga potensi penularan penyakit masih mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi berkala setiap enam bulan sekali,” ujarnya.

“Tim kami turun langsung ke lapangan untuk mengoptimalkan percepatan vaksinasi untuk pendampingan dan pemantauan pelaksanaan vaksinasi,” lanjut Nuryani. Adapun kegiatan percepatan vaksinasi rencananya akan terus dilakukan secara bertahap di daerah-daerah potensial hingga hari raya Idul Adha.

Upaya vaksinasi ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus PMK yang dapat menimbulkan kerugian bagi peternak karena ternak yang sakit mendekati masa panen di hari libur. Seorang peternak sapi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Imah merasakan manfaat dari program vaksinasi ini.

“Sapi saya sudah mendapat tiga kali vaksinasi dan tidak pernah sakit lagi. Pemerintah juga menyediakan vitamin untuk pakan,” kata Imah.