HOME WOMEN TRAVEL

Panjang Makamnya 9 Meter, Siapa Sosok Habib Abdullah bin Ali Al Uraidhi?

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |22:14 WIB
Panjang Makamnya 9 Meter, Siapa Sosok Habib Abdullah bin Ali Al Uraidhi?
Makam Keramat Panjang di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten (Foto: Instagram/@sigit_permono)
A
A
A

JIKA lazimnya liang lahat panjangnya dua meter dan lebar 0,5 hingga satu meter, namun tidak dengan kuburan yang satu ini. Berloaksi di Kampung Kramat, Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, makam ini panjangnya mencapai sembilan meter dengan lebar 0,5 meter.

Makam ini berbeda dengan makam-makam pada umumnya karena memiliki panjang 9 meter dan lebar 0,5 meter.

Makam tersebut konon sudah berusia sangat tua dan biasa disebut oleh warga sekitar sebagai Makam Keramat Panjang.

Disebutkan oleh sang juru kunci makam, Habib Hamzah bin Toha Assegaf bahwa terdapat jasad mulia seorang waliyullah sekaligus ulama besar asal Hadramaut, Yaman yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Uraidhi yang menyebarkan agama Islam hingga ke Indonesia. Beliau datang berdakwah ke Indonesia pada abad ke-10.

Makam Keramat Panjang di Tangerang

(Foto: Instagram/@sigit_permono)

Habib Abdullah Al-Uraidhi nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari garis Sayyidina Husein.

Tuanya usia makam bisa dibuktikan dengan ditemukannya beberapa obyek arkeologis di sekitar kawasan seperti fragmen keramik, gerabah, fragmen kapan, dan lain-lain.

Dahulu, Habib Abdullah bersama istrinya Aminah Khan menyebarkan agama Islam ke Aceh, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan berakhir di Pulau Jawa tepatnya di wilayah Pakuhaji, Tangerang hingga akhir hayatnya yang menginjak usia 107 tahun.

Masyarakat yang ziarah ke tempat ini datang dari berbagai daerah, dari luar negeri seperti Turki, Yaman, Singapura, Malaysia dan lainnya.

Menurut kisahnya, saat Habib Abdullah tiba di wilayah Pakuhaji, beliau mempersunting seorang gadis di daerah tersebut yakni Siti Sulaiha. Makam kedua istrinya tersebut berada tidak jauh dari Makam Habib Abdullah yang dianggap keramat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
