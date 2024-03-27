Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Tuan Rumah Event Internasional UN Tourism, Kemenparekraf: Momentum Promosi Pariwisata Bali

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |21:24 WIB
Jadi Tuan Rumah <i>Event</i> Internasional UN Tourism, Kemenparekraf: Momentum Promosi Pariwisata Bali
Sekretaris Kemenparekraf, Ni Wayan Giri dan Kadispar Bali, Tjok Bagus Pemayun (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

UN TOURISM berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan menggelar 2nd UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia and the Pacific yang akan berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, pada 2-4 Mei 2024 mendtang.

Acara ini akan dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari UN Tourism officials, pemimpin industri pariwisata dari Asia Pasifik, dan akademisi dari beberapa universitas di Korea, Vietnam, Malaysia, Jepang, Australia, dan Indonesia.

Konferensi akan menekankan peran perempuan pada sektor pariwisata dengan menghadirkan beberapa tokoh penting perempuan sebagai pembicara. Di antaranya Perdana Menteri Samoa, Menteri Pariwisata Filipina, Menteri Pariwisata Laos, Menteri Pariwisata Thailand, Menteri Pariwisata Sierra Leone, dan Wakil Menteri Pariwisata Maldives.

Sekretaris Kemenparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan, konferensi ini bertujuan mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam industri pariwisata.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

“Acara ini juga sangat efektif untuk promosi pariwisata Bali dan turut mengangkat Poltekpar Bali selaku panitia utama dari penyelenggaraan UN Tourism Conference ini,” ujar Ni Wayan Giri dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mengutip laman Kemenparekraf, Rabu (27/3/2024).

Dijelaskannya,kegiatan ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan merupakan implementasi salah satu komponen dari Sustainable Development Goal’s (SDG’S) yakni kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi.

“Setelah penutupan konferensi, akan diselenggarakan green action berupa carbon footprint offsetting dan juga technical tour karena ini event-nya pariwisata,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
