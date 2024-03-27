Libur Long Weekend Paskah, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh

DALAM rangka mengantisipasi lonjakan penumpang di masa long weekend libur Paskah, PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan 924 kereta api jarak jauh atau rata-rata 231 perjalanan kereta api jarak jauh pada periode Kamis, 28 Maret 2023 hingga Minggu, 31 Maret 2024.

Terdapat penambahan 49 perjalanan kereta api jarak jauh yang beroperasi dibanding dengan pekan sebelumnya yaitu Kamis, 21 Maret 2024 hingga Minggu, 24 Maret 2024 sebanyak 875 kereta api jarak jauh.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengungkapkan, penambahan frekuensi perjalanan kereta api tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan volume pelanggan pada libur panjang akhir Maret 2024.

Periode tersebut juga berpotensi dimanfaatkan masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya jauh-jauh hari sebelum Lebaran.

“Penambahan jumlah perjalanan KA ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti long weekend ini,” kata Joni dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (27/3/2024).

(Foto: PT KAI)

Berdasarkan pantauan pada Rabu siang ini, total tiket kereta api yang terjual pada Kamis (28/3) yaitu sebanyak 76.281 tiket. Jumlah tiket yang terjual tersebut meningkat 14 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya, di mana pada Kamis (21/3) jumlah tiket yang terjual sebanyak 67.039 tiket.

Jumlah tiket yang terjual untuk keberangkatan Kamis (28/3) masih akan bertambah karena penjualan masih berlangsung.

Adapun update jumlah tiket yang terjual untuk periode Kamis (28/3) sampai dengan Minggu (31/3) adalah sebanyak 274.769 tiket atau 45 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 606.432 tiket.

“Calon pelanggan yang ingin menggunakan kereta api pada long weekend ini namun belum memiliki tiket, dapat segera untuk membelinya baik melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, ataupun chanel lainnya yang bekerja sama dengan KAI,” tuturnya.