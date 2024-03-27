NASI goreng merupakan makanan yang sudah sangat populer di lidah orang Indonesia. Hingga kini, nasi goreng masih menjadi makanan kesukaan bagi banyak orang, ditambah sekarang makin banyak jenisnya.
Di Bandung sendiri terdapat berbagai jenis nasi goreng enak yang bisa Anda coba. Mulai dari nasi goreng padang, nasi goreng bistik, dan sebagainya. Bagi pencinta nasi goreng tentu wajib mencobanya dong.
Berikut Okezone rangkumkan 10 nasi goreng paling enak di Bandung yang wajib Anda coba saat berkunjung ke kota ini.
1. Nasi Goreng Simongol
Bagi warga Bandung tentu sudah tidak asing dengan nasi goreng yang satu ini. Selain memiliki cita rasa yang lezat, uniknya nasi goreng Simongol adalah karena anda bisa mengambil nasi, mie, dan bumbunya sendiri. Pilihan topingnya juga lengkap.
(Foto: dok. Dwi Setyadi)
Lokasi: Jalan Dipati Ukur No.7a, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
2. Nasi Goreng Podomoro
Nasi Goreng Podomoro menyajikan sajian nasi goreng yang lezat dengan bumbu yang otentik. Selain menu nasi goreng, anda juga bisa memesan menu lain, seperti kwetiaw, bihun, dan lain-lain.
Lokasi: Jalan Dipati Ukur No.7a, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
3. Nasi Goreng Pak Ikin (PR)
Nasi goreng gerobakan yang satu ini memiliki cita rasa yang lezat seperti sajian di resto bintang lima. Dinamai nasi goreng PR karena dulu penjualnya mangkal di dekat kantor Pikiran Rakyat. Sekarang anda bisa menemukannya di sebelah hotel Savoy Homann.
(Foto: dok. Rizki Ekananda)
Lokasi: Jalan Homan No.8, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
4. Nasi Goreng Bistik Sawah Kurung
Pecinta nasi goreng bistik mungkin bisa mencoba datang ke Nasi Goreng Bistik Sawah Kurung. Salah satu menu populernya adalah nasi goreng bistik sambal matah dengan tingkat kepedasan sesuai selera anda.
Lokasi: Jalan Sawah Kurung No.11 B, Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung.