Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Putri Salju Tanpa Oven, Kue Lebaran Tanpa Ribet!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |22:40 WIB
Resep Kue Putri Salju Tanpa Oven, Kue Lebaran Tanpa Ribet!
Resep kue putri salju tanpa oven, (Foto: Youtube Bisnis Ibu Rumah Tangga)
A
A
A

KUE Putri Salju, selain kue nastar memang tak dipungkiri jadi salah satu primadona, di antara banyak jenis atau varian kue kering saat perayaan Lebaran.

Ya, kue kering berbentuk bulan sabit yang diselimuti dengan gula halus berwarna putih. Cita rasa manis, lembut dan meleleh di mulut dari kue ini jadi favorit banyak orang.

Nah, bagi yang mau menyajikan kue putri salju saat LKebaran nanti. Tidak perlu khawatir dengan bahan dan cara pembuatannya, karena ternyata pembuatannya pun praktis bisa tanpa memakai oven loh! Berikut resep putri salju tanpa oven, diwarta dari kanal YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga, Rabu (27/3/2024)

Bahan-bahan yang dibutuhkan;


100 gram mentega

3 sendok makan gula halus

1 butir kuning telur

(Foto: YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga) 

27 gram susu bubuk

2 sendok makan tepung maizena

9 sendok makan tepung terigu

Bahan topping;

100 gram gula mint halus

1 sdm susu bubuk

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155768/nugget-1ow8_large.jpg
Resep Chicken Nugget, Cocok Buat Bekal Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement