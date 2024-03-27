Resep Kue Putri Salju Tanpa Oven, Kue Lebaran Tanpa Ribet!

KUE Putri Salju, selain kue nastar memang tak dipungkiri jadi salah satu primadona, di antara banyak jenis atau varian kue kering saat perayaan Lebaran.

Ya, kue kering berbentuk bulan sabit yang diselimuti dengan gula halus berwarna putih. Cita rasa manis, lembut dan meleleh di mulut dari kue ini jadi favorit banyak orang.

Nah, bagi yang mau menyajikan kue putri salju saat LKebaran nanti. Tidak perlu khawatir dengan bahan dan cara pembuatannya, karena ternyata pembuatannya pun praktis bisa tanpa memakai oven loh! Berikut resep putri salju tanpa oven, diwarta dari kanal YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga, Rabu (27/3/2024)

Bahan-bahan yang dibutuhkan;





100 gram mentega

3 sendok makan gula halus

1 butir kuning telur

(Foto: YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga)

27 gram susu bubuk

2 sendok makan tepung maizena

9 sendok makan tepung terigu

Bahan topping;

100 gram gula mint halus

1 sdm susu bubuk