Nikmati Ragam Kuliner Serta Fashion and Beauty di PergiKuliner XploRasa

JAKARTA – Mendekati akhir Maret, para pecinta kuliner serta fashion and beauty enthusiastdi Medan akan disambut oleh PergiKuliner Festival XploRasa. Festival ini diselenggarakan mulai dari 26–31 Maret 2024, pukul 10.00 – 22.00 WIB berlokasi di Cambridge City Square di Platinum Lobby dan Parkir VIP, Medan.

CEO PergiKuliner Oswin Liandow mengaku antusias menyelenggarakanPergiKuliner Festival XploRasa. "Kami sangat antusias menyelenggarakan PergiKuliner Festival XploRasa di Medan. Ini adalah kesempatan bagi warga Medan untuk mengeksplorasi beragam hidangan lezat dari industri kuliner lokal dan berbagai produkfashion and beauty, serta menikmati berbagai kegiatan menarik lainnya," tuturnya.

Sebanyak 48tenantberpartisipasi dengan berbagai macam pilihan kuliner menggugah selera dan produkfashion and beautyyang menarik. Beberapa di antaranya Bearyeats, Benings, Ceceishop, Coca Cola, Coco Tebu, Croppang, Dé Kroshae, Doo Duck, Es Kelapa Ijo 71 dan Pisang Goreng, Forteolla, Four Girl Web Store, Garing Gurih Fried Chicken, Geeta Estetika, dan Hallo Mochi. Lalu, Ho-Ho Lemonade, Kuwei Gunting Indonesia, Lulu.id, Merlin N Owl, Mie Sop Cironk, Nasi Goreng Tiarbah, Naslon.id, Ori Tifft, Pempek W2N, Premium Shoe Cleaner, Puripuff X MadeByMO, RM A HIANG, Rumi Sushi, Safe Care, Salt Bee, Viz_Dimsum, Warkop Cek Cok, Whitelshop, Wowopot, WQ Korean Snack, dan Zalova.

Tak hanya disajikan dengan ragam kuliner serta produkfashion and beauty, pengunjung juga akan dimanjakan dengan beragam aktivitas seru, seperti singing competition, dance competition, Ramadan fashion show, music performance, dan lainnya. Festival ini dirancang untuk memberikan hiburan dan kegembiraan bagi semua pengunjung, baik yang muda maupun tua.

Oswin berharap, PergiKuliner Festival XploRasa dapat berkontribusi positif bagi para pengusaha. “Selain memanjakan dan menghibur para pengunjung, kami berharap PergiKuliner Festival XploRasa dapat memberikan kontribusi positif bagi para pengusaha kuliner dan industrifashion and beautylokal untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk-produknya kepada lebih banyak orang,” tuturnya.

PergiKuliner Festival XploRasa turut disponsori olehbrandminuman kemasan Ichitan. Festival ini diharapkan juga dapat menjadi destinasi yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Jadi, catat tanggalnya dan datang bersama keluarga atau teman-teman untuk menjelajahi kelezatan kuliner dan berbagai produkfashion and beautydi PergiKuliner Festival XploRasa. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi PergiKuliner diwww.pergikuliner.comatau ikuti akun Instagram @pergikuliner_mdn dan @pergikulinerevents.

(Fitria Dwi Astuti )