IFW 2024: Pekan Mode Bertabur Wastra Nusantara

PERHELATAN pekan mode Indonesia Fashion Week atau IFW 2024 sudah bisa dinikmati masyarakat per hari ini, Rabu (27/3/2024). Acara ini sendiri diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) hingga 31 Maret mendatang.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 300 desainer ikut terlibat dalam fashion show di IFW 2024. Tak hanya desainer lokal dari Indonesia, tapi ada juga dari Malaysia dan Thailand yang mana mereka tampil di opening ceremony IFW 2024.

Desainer Malaysia yang unjuk gigi di runway IFW 2024 adalah Raja Rezza, sementara dari Thailand ada Chayanna. Koleksi kedua desainer itu lekat sekali dengan budaya negaranya.

BACA JUGA:

Hal itu tentu ada kaitannya dengan konsep IFW setiap tahunnya yang memang ingin menonjolkan keindahan wastra, terutama wastra Nusantara. Warisan budaya bangsa itu benar-benar jadi sorotan utama di setiap gelaran IFW yang mana tahun ini sudah ke-11 kalinya.

(Foto: (MPI/ Aldhi Chandra)

"Kenapa kami konsisten meng-highlight wastra Nusantara, karena dunia harus tahu kualitas kain tradisional Indonesia yang bisa bersaing dengan material lain," kata Poppy Dharsono, Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) kala ditemui di lokasi acara, Rabu (27/3/2024)