HOME WOMEN FASHION

Hadir di IFW 2024, Menparekraf Sandiaga Uno Masyarakat Borong Batik Gobang dan Betawi

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:10 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno di IFW 2024
Menparekraf Sandiaga Uno di IFW 2024, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
OPENING Ceremony Indonesia Fashion Week atau IFW 2024 baru saja selesai digelar di Jakarta Convention Center (JCC), hari ini, Rabu (27/3/2024). Hadir di acara itu salah satunya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno.

Dalam paparannya, Sandiaga Uno mengajak masyarakat membeli produk fashion buatan dalam negeri. Terkhusus di IFW 2024, ia meminta masyarakat borong batik gobang dan batik Betawi.

Hal itu ada kaitannya dengan tema IFW 2024 itu sendiri yaitu 'Langgam Jakarta Teranyam', dan Batik gobang dan Batik Betawi cukup mendapat highlight di event ini. Karena itu, Sandiaga berharap banyak orang mengapresiasi wastra Nusantara tersebut dengan membelinya.

