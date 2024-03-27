Zendaya Tampil dengan Gaun Unik di Red Carpet Film Challengers

PENAMPILAN Zendaya memang kerap menarik perhatian, setelah mencuri perhatian di premiere film Dune: Part Two kini dia tampil seksi di premiere film “Challengers”.

penampilan Zendaya di tur press film terbarunya, “Challengers”, memang berhasil memukau publik dengan penampilannya. Tampilannya kali ini pun tidak kalah ikonis dibandingkan tur press “Dune: Part Two”.

Aktris cantik tersebut nampak menghadiri premier film terbarunya di Sydney, Australia. Dia hadir bersama dua rekannya, Mike Faist (Art Donaldson) dan Josh O'Connor (Patrick Zweig).

Zendaya terlihat tampil dengan gaun berwarna hijau berkilauan dari LOEWE, yang didisain khusus oleh Jonathan Anderson. Gaun tersebut memiliki detail leher rendah dan bagian belakang yang terbuka.

Adapun yang membuat gaun tersebut menjadi istimewa adalah cetakan pada gaun tersebut. Terlihat siluet pemain tenis dengan raket di tangan, bersiap untuk melakukan service di bagian bawah gaun. Gaun ini pun dipilih karena dianggap selaras dengan alur cerita film tersebut.