HOME WOMEN FASHION

IFW 2024 Hari Ini Resmi Digelar, Ada 300 Desainer dan 400 Exhibitor!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:17 WIB
IFW 2024 Hari Ini Resmi Digelar, Ada 300 Desainer dan 400 Exhibitor!
IFW 2024 resmi digelar hari ini, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

PERHELATAN pekan mode terbesar di Indonesia, Indonesia Fashion Week atau IFW 2024, resmi digelar di Jakarta Convention Center (JCC) hari ini, Rabu (27/3/2024)

Tahun ini, IFW mengusung tema 'Langgam Jakarta Teranyam'. Lewat tema ini, Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) ingin mengangkat keberagaman budaya Betawi dalam pesona seni dan mode kontemporer.

 BACA JUGA:

Hal itu pun sejalan dengan 'goal' APPMI dalam menggelar IFW setiap tahunnya. Adalah memberi ruang sebesar-besarnya bagi wastra Nusantara untuk eksis di Indonesia dan di mata dunia.

 BACA JUGA:

"Kami ingin membawa wastra Nusantara naik level. Jadi, apa yang sedang tren di dunia,” ujar Ketua Umum APPMI sekaligus President IFW Poppy Dharsono, di JCC, Rabu (27/3/2024)

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra) 

“Kami amati, kemudian dimodifikasi dengan memberikan sentuhan wastra Nusantara sebagai warisan Indonesia,” sambungnya.

Sebanyak 300 desainer siap menampilkan koleksi terbarunya di runway IFW yang digelar selama lima hari, mulai dari 27 Maret hingga 31 Maret 2024. Tak hanya itu, ada 400 exhibitor, trunk show, hingga talkshow.

IFW 2024 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, BTN Prioritas, dan Tokopedia.

