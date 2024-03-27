5 Tips Persiapan Open House Lebaran, Kamu Wajib Tahu!

JAKARTA - Lebaran memang menjadi momentum spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain merayakan kemenangan usai berpuasa selama satu bulan lamanya, lebaran juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi. Tak heran, banyak orang mengadakan open house lebaran untuk menyambut para saudara dan kerabat.

Sebelum para tamu berdatangan di Hari Raya Idulfitri nanti, ada baiknya kamu melakukan persiapan open house lebaran terlebih dahulu. Hal ini tentunya agar acara bersilaturahmi menjadi semakin seru dan tersiapkan secara maksimal. Sebab meski hanya di rumah, lebaran bisa menjadi semakin spesial jika bersama orang-orang tersayang.

Oleh karena itu, berikut ini ulasan lengkap mengenai 5 tips persiapan open house lebaran yang wajib kamu ketahui agar silaturahmi menjadi semakin erat dan tetap hangat.

1.Pastikan Rumah dalam Kondisi Prima