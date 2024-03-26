Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kemenlu Apresiasi Inisiatif ParagonCorp Distribusikan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:17 WIB
Kemenlu Apresiasi Inisiatif ParagonCorp Distribusikan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina
Kemenlu apresiasi ParagonCorp distribusi bantuan kemanusiaan. (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) mengapresiasi kampanye #PenggerakKebaikan yang diinisiasi Paragon Corp dengan menggandeng BAZNAS, Kitabisa dan berbagai lembaga lainnya. Melalui kampanye tersebut, seluruhnya bersinergi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan salah satunya mendistribusikan bantuan untuk warga Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Dr Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int pun menyoroti pentingnya insiatif dari ParagonCorp terutama dalam pendistribusian bantuan.

Seperti yang diketahui, ParagonCorp di tahun 2023 menyewa pesawat untuk menerbangkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina. Menurutnya, inisiatif ini penting dilakukan mengingat bantuaan kemanusiaan di Indonesia begitu melimpah tapi pendistribusiannya kurang maksimal.

"Dalam konteks di Indonesia, kalau kita lagi meningkatkan bantuan kemanusiaan, setiap saat Kemenlu, dan teman-teman di lembaga kemanusiaan yang membuka peluang untuk bantuan kemanusiaan semua mengumpulkan bantuan dalam bantuan logistik, sampai numpuk," ujar Dr Lalu Muhamad Iqbal, dalam acara Ramadan Gathering Paragon Corps, Selasa (26/3/2024).

Kemenlu Apresiasi Inisiatif ParagonCorp

Halaman:
1 2
      
