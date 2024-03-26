Potret Thom Haye, Pemain Timnas Naturalisasi asal Belanda yang Buat Perempuan Terpana

TIMNAS Indonesia akan kembali bertanding melawan Timnas Vietnam kualifikasi Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 1-0 pada leg pertama. Indonesia pun diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi, salah satunya Thom Haye.

Thom Haye sendiri merupakan pemain internasional muda Belanda, pernah tampil untuk tim nasional di level U-15 dan U-21. Dia adalah bagian dari tim yang memenangkan Kejuaraan U-17 Eropa UEFA 2012.

Di tim sepakbola Indonesia, Thom bermain sebagai gelandang untuk klub Heerenveen dan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Selain jago bermain bola, paras tampan Thom Haye sukses mencuri perhatian. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @thomhaye.

Jadi idola baru di Timnas Indonesia

Kehadiran Thom Haye di Timnas Indonesia senior seakan menjadi idola baru bagi para pecinta sepakbola Indonesia. Selain lihai bermain, Thom memiliki wajah tampan dan berkarisma.

Punya gaya keren

Di luar penampilannya memakai baru jersey saat merumput, Thom Haye memiliki gaya yang keren. Seperti di foto ini, dia memakai kaus putih dipadukan dengan cardigan kuning, jeans hitam. Dia menambahkan kacamata hitam pada penampilannya.

Berdarah Indonesia

Meski lahir dan besar di Belanda, ternyata Tom Haye memiliki darah keturunan Indonesia lho. Haye keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah dan neneknya yang berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Pada 18 Maret 2024, Haye resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia.