HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kedekatan Nia Ramadhani dengan 3 Anaknya, Seru bak Bestie!

Estermia , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:30 WIB
5 Potret Kedekatan Nia Ramadhani dengan 3 Anaknya, Seru bak Bestie!
Potret Nia Ramadhani bersama anak-anak, (Foto: Instagram @ramadhaniabakrie)
A
A
A

KEHIDUPAN Nia Ramadhani sebagai hot mama, ibu muda dari tiga orang anak memang selalu menarik perhatian publik. Tak hanya sebagai ibu, Nia hadir sebagai sahabat dari anak-anaknya yang beranjak dewasa.

Istri Ardi Bakrie tersebut juga sering membagikan momen kebersamaan dengan anak-anaknya melalui akun media sosial instagramnya, @ramadhaniabakrie. Ia juga sering mengajak ketiga anaknya berlibur ke berbagai tempat, bermain bersama, dan melakukan berbagai aktivitas seru. Tak heran jika hubungan Nia Ramadhani dengan ketiga anaknya terlihat sangat dekat dan harmonis.

Penasaran seperti apa potret keakraban Nia dan anak-anaknya? Dihimpun dari akun Instagram, @ramadhaniabakrie, Selasa (26/3/2024), berikut ulasan singkat lima potret kedekatan Nia Ramadhani dengan anak-anaknya.

 BACA JUGA:

1. Terlihat seperti kakak: Nia sangat akrab dengan putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie. Sudah jadi ibu dari Mikayla di umur muda, menjadikan Nia di sini bukan seperti pasangan ibu dan anak, melainkan kakak dan adik bersama Mikhayla yang kini sudah beranjak remaja. Apalagi keduanya sama-sama cantik dan berparas campuran bule. 

2. Quality time dengan si bungsu: Tak hanya dengan Mikhayla, Nia juga dekat dengan si bungsu, Magika Zalardi Bakrie. Contohnya di foto ini, Nia sengaja hanya jalan-jalan berdua, menghabiskan waktu berdua saja tanpa ditemani Ardi atau pun kedua anaknya yang lain.

 

Halaman:
1 2
      
