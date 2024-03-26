Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sasar Anak Muda, Lasmi Bertekad Lestarikan Jamu agar Tidak Punah

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:27 WIB
Sasar Anak Muda, Lasmi Bertekad Lestarikan Jamu agar Tidak Punah
Sasar Anak Muda, Lasmi Bertekad Lestarikan Jamu agar Tidak Punah, (Foto: Kemas Irawan/okezone)
Jamu mungkin belum banyak dikenal luas oleh generasi milenial saat ini. Rasa pahit dan tidak enak di lidah anak muda, menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk memperkenalkannya.

Lasmi yang yang sudah berjualan jamu sejak 1986 mengaku, inovasi diperlukan untuk memperkenalkan jamu di kalangan anak muda. Mantan Juara Jamu Gendong Teladan itu menjelaskan dirinya punya trik tersendiri untuk menyasar segmen ini.

"Dahulu jamu identik pahit, tetapi sekarang ini alhamdulillah kami punya inovasi lainnya dalam rasa. Seperti Jamu Wornas yang berisi Wortel dan buah Nanas, kemudian Jamu Namaku yakni Nanas, Mangga, dan Kunyit. Kemudian ada lagi Jamu Selemanis yang berisi Sereh, Lemon, dan Kayu Manis."

Sasar Anak Muda, Lasmi Bertekad Lestarikan Jamu agar Tidak Punah 

"Jadi jamu lebih segar sehingga anak muda bisa mencicipinya. Ini dilakukan untuk mengubah mindset anak muda saat ini jika yang dahulu jamu terasa pahit kini menjadi kaya rasa," tutur Lasmi.

Tidak hanya itu, Lasmi bertekad untuk membuat tempat nongkrong anak muda namun minumannya berisi jamu. Dengan adanya Cafe Jamu ini, Lasmi optimis anak muda tidak lagi hanya sekadar meminum, namun juga mendapat manfaat dari minum jamu tersebut.

Lasmi pun tidak segan-segan untuk 'menurunkan' ilmunya kepada siapapun. Dalam berbagai kesempatan, Lasmi mempraktikan proses pembuatan jamu agar memiliki kualitas yang sama dengan miliknya.

"Tidak ada yang tutupi, saya pun terlibat dalam sebuah buku yang berisi cara pembuatan jamu. Di dalam buku tersebut semua adalah resep yang saya buat dan itu berasal dari resep turun temurun keluarga," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
