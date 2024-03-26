Valencia Tanoesoedibjo Buka Bisnis Perhiasan Ramah Lingkungan, Harganya Mulai Rp600 Ribuan

VALENCIA Tanoesoedibjo bersama kerabatnya Natalia Ie merilis bisnis perhiasan baru bernama ISAGO. ISAGO sendiri merupakan brand perhiasan yang menyediakan produk perhiasan mewah berbahan dasar 14K recycled gold dan Lab-Grown Diamond.

Menurut Valencia ada banyak keuntungan yang bisa didapat dengan berbisnis perhiasan. Salah satunya adalah lebih mudah menjalanakannya dibandingkan bisnis pakaian.

“Enaknya bisnis perhiasan itu beda. Mungkin bedanya dengan fashion kalau pakaian itu lebih seasonal kita tidak ada seasonal ya jadi lebih berjalan terus,” kata Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO dalam acara Investor Gathering ISAGO di Park Hyatt Jakarta.

“Terus sudah gitu tidak ada expired date. Kalau kayak beauty brand gitu. Jadi memang itu competitive advantage yang dimiliki Sama bisnis perhiasan,” lanjutnya.

Sementara Natalia Ie menyampaikan jika produk perhiasan berumur panjang dan diturunkan dari orangtua kepada anak.

“Tapi yang pastinya dari segi produk bisa menurun dan menurun ke anak dan seterusnya. Karena juga berbahan jewelry kita adalah 14K recycled gold dan ini juga diamond,” kata Natalia selaku Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO.

“Jadi memang tidak ada yang istilahnya wear and tear gitu, tapi bisa tetap direparasi, bisa dipakaikan terus. Jadi ini sangat bagus untuk generasi seterusnya,” tambahnya.

Bukan hanya itu saja, bisnis perhiasan yang dijalankan oleh Valencia dan Natalia saat ini sangat ramah lingkungan karena menggunakan 14K recycled gold dan Lab-Grown Diamond.

Dengan demikian, para pemakai perhiasan tidak akan memiliki ketakutan akan mencemarkan lingkungan setiap kali menggunakan perhiasannya seperti gelang, kalung, anting, dan lain sebagainya.

Jadi, bukan hanya mementingkan keuntungan bisnis dalam bentuk materi, Valencia dan Natalia juga turut mengajak masyarakat sadar akan menjaga kelestarian lingkungan.