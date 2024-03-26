Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral TikTokers asal Mexico Mirip Nessie Judge, Sampai Dikasih Ucapan Selamat dari Nessie

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:09 WIB
Viral TikTokers asal Mexico Mirip Nessie Judge, Sampai Dikasih Ucapan Selamat dari Nessie
TikToker Mirip Nessie Judge. (Foto: TikTok)
A
A
A

KATANYA, setiap manusia memiliki 7 kembaran di dunia. Ucapan ini pun sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang. Salah satunya yang akhir-akhir ini viral seorang Tiktokers asal Mexico dengan @soykiron yang memiliki kemiripan dengan Youtubers tanah air, Nessie Judge.

Saking miripnya, netizen dibuat keheranan untuk membedakan keduanya. Mulai dari wajah, postur tubuh sampai suara tidak memiliki perbedaan sedikitpun.

Nessie Judge

Keunikan ini yang membuat akun keduanya dibanjiri komentar, bahkan Nessie Judge juga sudah me-notice “kembarannya” akibat banyak mention yang masuk dari netizen pada kolom komentar Nessie.

“Happy wedding ka nessie," Ucap Nessie Judge sendiri pada postingan Instagram.

Komentar-komentar lucu pun ikut meramaikan unggahan dari keduanya.

“Ini plek ketiplek nessie judge," papar akun @tiyu*****

“Nessie apa lu gamau bahas teori konspirasi kembaran lu sendiri!??," kata akun @novel*****

Halaman:
1 2
      
