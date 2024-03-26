Inspirasi Rambut Bob ala Elle Fanning, Tampil Lebih Fresh dan Segar

ELLE Fanning merupakan artis Hollywood cantik yang fashionable. Dia pun kerap menggunakan fashion terbaru yang tengah populer. Tidak hanya fashion penampilannya pun kerap mengundang decak kagum.

Dikenal dengan rambut panjangnya yang memesona, Elle kini tampil berbeda dengan transformasi terbarunya. Kali ini, dia memilih memotong rambut panjang pirang lurusnya dan mengubahnya menjadi gaya bob yang chic, memberikan sentuhan segar pada penampilannya.

Pemain Maleficent itu pun memperlihatkan debut gaya rambut terbarunya kepada para penggemarnya di Instagram. Dia membagikan 3 foto yang menampilkan gaya rambut bob sedikit di atas bahu, penampilan Elle ini pun berhasil memikat hati para penggemarnya.

Emoji gunting dan bunga pun memenuhi kolom komentarnya, menandakan hype dari transformasi perempuan cantik ini. Memang, gaya rambut bob tidak hanya diterapkan oleh Elle, beberapa selebriti pun ikut menerapkan potongan rambut ini.