HOME WOMEN BEAUTY

Tips Wajah Segar ala Ivan Gunawan, Puasa Tetap Glowing!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:30 WIB
Tips Wajah Segar ala Ivan Gunawan, Puasa Tetap Glowing!
Tips wajah segar ala Ivan Gunawan, (Foto: MPI/ Sukardi)
BERPUASA seharian tak bisa dipungkiri bisa membuat bukan hanya kulit tubuh, tapi juga kulit wajah kering karena tak ada asupan air yang masuk ke dalam tubuh dalam durasi hingga belasan jam.

Namun, desainer dan artis Ivan Gunawan, ternyata punya trik tersendiri untuk menjaga agar wajahnya selalu segar meski berpuasa seharian. Mengingat, sebagai selebriti top ia perlu terlihat sempurna di segala kesempatan.

Nah, agar kulit wajahnya selalu segar saat puasa, Ivan Gunawan mengaku memastikan skin prep-nya dengan baik. Tips ini juga bisa Anda ikuti agar Lebaran punya wajah glowing yang sehat.

"Pastikan selalu pakai sunscreen ke mana pun, kalau bisa pilih yang ada efek tone up. Itu sudah seperti pakai bedak," kata Ivan Gunawan saat ditemui di acara Celebrating Official Partnership MSCosmetic X GrabMart, di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024)

