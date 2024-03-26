Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Dibuat di Lab, Valencia Tanoesoedibjo: Ini Tetap Diamond Asli

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |11:06 WIB
Dibuat di Lab, Valencia Tanoesoedibjo: Ini Tetap Diamond Asli
Alberts Hendrajaya. (Foto: MPI)
A
A
A

LINI perhiasan baru ISAGO akan menambah warna dan koleksi baru untuk masyarakat Indonesia. ISAGO pun menjadi merek perhiasan yang cukup berbeda dengan lainnya.

Pasalnya, ISAGO menyediakan produk perhiasan mewah berbahan dasar 14K recycled gold dan Lab-Grown Diamond. Menurut Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO, penggunaan Lab-Grown Diamonds sama seperti dengan diamond pada umumnya.

“Jadi sebenarnya Lab-Grown Diamonds is diamonds it's not fake diamonds atau palsu gitu lah. Istilahnya tetap diamond tapi yang dibuat di dalam lab,” kata Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO dalam acara Investor Gathering ISAGO di Park Hyatt Jakarta.

Lebih lanjut, Valencia mengibaratkan Lab-Grown Diamond bagaikan tomat hidroponik. Walaupun ditanam dan dibesarkan dalam tuangan, dia tetaplah tomat seperti tomat pada umumnya.

Jadi proses Lab-Grown Diamond pun tidak mengurangi nilai dan keindahannya. Teknologi ini malah memberikan banyak keuntungan.

ISAGO percaya Lab-Grown Diamond lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan. Selain itu, dengan proses ini ISAGO dapat memberikan harga yang jauh lebih affordable dibandingkan dengan perhiasan diamond dari merek lain.

Sebenarnya proses Lab-Grown Diamond belum banyak digunakan oleh toko perhiasan di Indonesia. Hal inilah yang membuat investor tertarik untuk melakukan investasi di ISAGO.

“Karena harapannya teknologi Lab-Grown Diamond yang membuat kami sangat percaya untuk membuat pasar yang lebih besar lagi,” kata Alberts Hendrajaya selaku Investor ISAGO.

