ISAGO Jual Perhiasan Emas Daur Ulang 14 Karat, Ini Keunggulannya

BRAND perhiasan baru ISAGO siap hadir di Indonesia. Berbeda dengan perhiasan lainnya, ISAGO menyediakan produk perhiasan mewah berbahan dasar 14K recycled gold dan Lab-Grown Diamond yang sudah terakreditasi oleh Responsible Jewellery Council (RJC).

Lewat proses pembuatan tersebut, ISAGO bukan hanya membuat banyak orang tampil lebih cantik, tetapi ISAGO juga ingin membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

“ISAGO memakai 14K gold recycle gold dan Lab-Grown Diamonds dan kita mengutamakan kesadaran lingkungan,” kata Natalia Ie, Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO dalam acara Investor Gathering ISAGO di Park Hyatt Jakarta.

Penggunaan Lab-Grown Diamonds tentu lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan. Walaupun demikian hal ini tidak mengurangi nilai dan keindahan pada diamond.

“Jadi sebenarnya Lab-Grown Diamond is diamond. it's not fake diamond atau palsu gitu lah. Istilahnya tetap diamond tapi yang dibuat di dalam lab,” ucap ucap Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO.

Dengan kualitas terbaik dan ramah pada lingkungan, Valencia menyampaikan jika perhiasan ISAGO cocok untuk digunakan sehari-hari. “Kita jauh mengedepankan fashion everyday wear gitu yang bisa affordable dan bisa dipakai sama kaum millenials dan gen z,” ucap Valencia.